Diletta Leotta fa uno shooting, ma i fan guardano lì: camicia cortissima come mostra la Foto appena pubblicata dalla bellissima siciliana.

Dopo le indiscrezioni relative ad un suo presunto flirt con Can Yaman, Diletta Leotta torna a deliziare i suoi tantissimi follower che al momento ammontano addirittura a 7,3 milioni. La bellissima conduttrice di DAZN, infatti ha da poco pubblicato uno scatto che la ritrae alle prese con uno shooting fotografico. L’attenzione del popolo maschile di Instagram, però, è tutta rivolta altrove e in particolare sulle bellissime gambe della splendida catanese. Ma facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Diletta Leotta fa uno shooting, ma i fan guardano lì: la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta seduta a terra alle prese con una macchina fotografica. La conduttrice originaria di Catania indossa una camicia cortissima che mette in risalto il suo corpo perfetto e che manda in visibilio i suoi tantissimi fan.

Applausi a scena aperta, dunque, per la Leotta che conferma ancora una volta di essere tra i volti femminili più attraenti della tv italiana. Ecco la Foto pubblicata proprio pochissimi istanti fa: