Diletta Leotta e Can Yaman, cinque giorni di passione a Roma – FOTO

Diletta Leotta e Can Yaman, cinque giorni di passione a Roma: spuntano alcuni dettagli sulla presunta love story tra la conduttrice e l’attore.

Da alcuni giorni ormai non si parla d’altro, ovvero della presunta love story tra Diletta Leotta e Can Yaman. La conduttrice siciliana e l’attore turco – stano a quanto riportato sul settimanale ‘Chi‘ in edicola domani mercoledì 13 gennaio – avrebbero trascorso cinque giorni di passione a Roma, in un lussuoso hotel del centro. Diletta e Can si sarebbero incontrati proprio a Roma a causa dei loro rispettivi impegni di lavoro: la regina di DAZN era impegnata allo stadio di Roma per la gara tra i giallorossi e l’Inter, mentre Yaman era intento a girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek.

Diletta Leotta e Can Yaman insieme a Roma: ecco le prime Foto

Proprio sul numero di domani del settimanale ‘Chi’, ci sono alcune foto che ritraggono la conduttrice sportiva e l’attore mentre si scambiano delle effusioni e degli abbracci nel cuore della Capitale.

Lei indossa un abito azzurro, mentre lui una maglia nera e sopra una giacca di colore beige. Entrambi sembrano particolarmente felici e la loro ‘conoscenza’ sembrerebbe essere partita davvero col piede giusto.