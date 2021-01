Calciomercato Milan, Simakan fuori due mesi: c’è già l’alternativa

Calciomercato Milan, brutte notizie: Simakan starà fuori 2 mesi. I rossoneri hanno pronta l’alternativa in difesa

Brutte notizie in casa Milan. Il difensore francese Simakan dello Strasburgo si è infortunato e starà fuori per ben 2 mesi. Troppi per la dirigenza rossonera, che non vuole acquistare un giocatore che non potrà tornare in campo prima di marzo. Per questo motivo, già in questa sessione di calciomercato Maldini e Massara si stanno guardando intorno alla ricerca del profilo giusto.

I parametri che compongono l’identikit perfetto ci sono: serve un giocatore giovane, già pronto per giocare dal 1′ e che sia in grado di garantire prestazioni di qualità e quantità. Tanti i nomi sul taccuino dei dirigenti del Milan, ma la lista si sta pian piano restringendo ad alcuni papabili profili. Nella serata di ieri, ne è spuntato uno nuovo che potrebbe fare al caso dei rossoneri.

Calciomercato Milan, piace Tomori del Chelsea

Per la sessione di calciomercato in corso, il Milan vuole regalare a Stefano Pioli un difensore centrale. Il grande obiettivo era Simakan dello Strasburgo, ma il recente infortunio che lo terrà fuori per almeno 2 mesi ha costretto la società a guardarsi altrove. L’alternativa forte è Tomori del Chelsea. Il forte difensore piace parecchio ai dirigenti rossoneri, che già avrebbero chiesto informazioni al club londinese.

Si tratta per portarlo in prestito, con la possibilità di fissare un prezzo per il riscatto. Dall’altra parte, anche il giocatore avrebbe già dato il suo ok a vestire la maglia rossonera, anche se di mezzo c’è l’interesse di altri club inglesi (sia di Premier League che di EPL). Le prossime settimane saranno fondamentali in questo senso, con il Milan che vuole chiudere il prima possibile.