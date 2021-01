La Juventus dopo gli acquisti Nicolò Rovella e Dabo punta a chiudere per un altro giocatore.

La Juventus, mentre Nicolò Rovella stava effettuando le visite mediche al J Medical, aveva chiesto informazioni al Sassuolo per Gianluca Scamacca. Il prodotto del vivaio giallorosso dopo il prestito all’Ascoli è passato al Genoa, sempre in prestito, e grazie alle sue prestazioni gli occhi delle big sono finiti su di lui.

Fabio Paratici ha parlato con Carnevali e gli ha spiegato che il ventunenne attaccante è un obiettivo per la sessione di mercato invernale. Resta però il nodo Genoa. Il calciatore è in prestito e i rossoblù non vorrebbero privarsene. Perciò la Vecchia Signora ha pensato di farlo arrivare a Torino tra sei mesi oppure tra un anno e mezzo, dopo altra gavetta nel Genoa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato, super colpo a centrocampo: sprint per Pogba

Calciomercato Juventus, super colpo dalla Serie A: trattative avviate

“Con il coronavirus ci vorrà più fantasia”, aveva affermato Fabio Paratici prima dell’inizio della sessione estiva di calciomercato. Subito dopo a Torino sono arrivati Federico Chiesa e Alvaro Morata, quest’ultimo arrivato in prestito, che può diventare biennale, con diritto di riscatto fissato a 45 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo da sogno: rivoluzione a gennaio

Adesso sta provando a fare lo stesso con Gianluca Scamacca, ma il Sassuolo spara alto e non intende fare sconti; per l’attaccante romano servono 20 milioni. “Trattiamo solo con l’obbligo — ha sottolineato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo —, altrimenti o resterà al Genoa o tornerà da noi”.