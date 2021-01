Vaccino Covid, Miozzo: “Priorità agli over 80, poi pensiamo ai prof”

Sul tema vaccino anti Covid, è intervenuto a La7 il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. Ecco le sue parole

Il vaccino anti Covid continua ad essere il tema caldissimo delle ultime settimane, in Italia come nel resto del mondo. Intervenuto a “L’Aria che tira” su La7, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo ha risposto alla possibilità di vaccinare il personale docente già da ora, per garantire il ritorno della didattica in presenza.

“Le vittime del Covid sono, per la stragrande maggioranza, gli over 80: sono loro quelli che vanno messi in sicurezza per primi e ai quali va data la priorità” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Sicuramente poi i docenti andranno vaccinati con priorità assoluta, anche perché buona parte di loro ha già 55-60 anni e appartiene ad una fascia a rischio. Ma prima pensiamo agli ultra 80enni“.

Vaccino Covid, nel pomeriggio attese dosi in Campania

Solamente ieri, il governatore Vincenzo De Luca aveva annunciato di aver esaurito le dosi ricevute, avendole somministrate tutte al personale sanitario della regione. A tal proposito, nel pomeriggio arriverà un primo blocco della nuova spedizione del vaccino anti Covid di Pfizer. La consegna prevede 34mila dosi in totale, da consegnare in 3 fasi diverse: oggi, domani e mercoledì. Arrivate a Capodichino, l’Unità di Crisi provvederà a far partire le spedizioni negli hub di vaccinazione della Campania.

Ad oggi, sono state somministrate oltre 68mila dosi di vaccino, ossia il 101,7% di quelle ricevute. La percentuale è stata raggiunta grazie alla suddivisione in più dosi che i vaccinatori hanno operato. La ripresa è prevista per mercoledì 13 gennaio.