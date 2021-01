Un Posto al Sole, addio ad un volto storico: c’è l’annuncio

Un addio pesante ed inaspettato nella soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole, un volto storico dà la conferma

Un Posto al Sole è una delle soap opera italiane più longeve: in onda dal 1996 è arrivato alla sua ventiquattresima stagione quest’anno. Ambientata a Napoli, è una delle poche che rispecchia gioie e dolori della città, affrontando temi reali, seri, ma anche argomenti più leggeri per regalare spensieratezza ai propri spettatori.

Un cast ricco, con molti volti storici ed una platea di fan affezionati che portano avanti la voglia di produrre sempre nuove puntate per non deludere la vasta gamma di spettatori in tutta Italia. Rai Fiction, FremantleMedia Italia ed il Centro di produzione Rai di Napoli non deludono mai e portano Un Posto al Sole sempre in alto, ma questa volta c’è stato un colpo molto basso.

Un Posto al Sole, addio ad un volto storico: parla Nina Soldano

L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora no lo so , l’unica certezza è la sua partenza. Grazi per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo.❤️#godsavethequeen 👑 pic.twitter.com/hzsb3qEhWF — Nina Soldano (@NinaSoldano) January 11, 2021

Nina Soldano, nel ruolo di Marina Giordano, è uno dei volti storici della soap opera. Il suo debutto nel 2003, ha rubato il cuore dei centinaia di migliaia di fan di Un Posto al ole che, intanto, hanno iniziato a raccogliere firme per inviare una lettera di protesta alla Rai. Purtroppo anche la soap opera deve far conto con la crisi causata dalla pandemia, sono infatti tanti i personaggi secondari che stanno abbandonando la serie. L’attrice ci tiene a far chiarezza: non è stata una sua decisione quella di andar via. Non si esclude, di certo, un ritorno sul piccolo schermo di Rai 3.