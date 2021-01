Il governo di Singapore ha deciso di avvalersi dell’app TraceTogheter per combattere il Covid-19, ma anche la polizia avrà accesso ai dati degli utenti: i cittadini protestano

A Singapore, capitale della Malesia, il governo ha dato il via al contact tracing tramite l’app TraceTogheter per arginare il Covid-19. I cittadini, però, sono in protesta perché le precedenti garanzie sulla privacy del sistema sono venute meno dal momento in cui le informazioni sono divenute accessibili anche alla polizia per le sue indagini.

Secondo quanto riferito dalla Bbc, sono oltre l’80% i residenti iscritti al programma. Il governo, però, inizialmente aveva promesso che i dati non sarebbero stati utilizzati per alcun secondo fine.

Ieri, è stato il ministro degli Interni Desmond Tan ad annunciare al Parlamento che il sistema potrà essere usato a fini di indagine penale. Subito si sono susseguite polemiche sui principali social, con migliaia di utenti feroci nei confronti del governo. In molti hanno dichiarato di aver cancellato l’app.

Singapore, come funziona l’app TraceTogheter

TraceTogheter per funzionare si avvale del bluetooth e di un modello centralizzato dove i dati dei cittadini, inseriti in maniera anonima, sono elaborati da un server centrale. Inizialmente anche l’app Immuni avrebbe dovuto funzionare così, poi si è riflettuto sul modello decentralizzato, in cui i dati dell’utente vengono conservati sul proprio telefono.

Singapore è tra le pioniere del contact tracing, messo in campo a partire dal marzo scorso, ed ha lanciato anche un dispositivo di tracciamento (token), utile per agevolare il ritorno a scuole.