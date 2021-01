Sex and the City, ufficiale il reboot: c’è una clamorosa novità

La notizia del reboot di Sex and the City ha fatto impazzire il web, ma c’è una clamorosa novità che ha lasciato a bocca aperta i fan

Una delle prime serie televisive americane più amate del mondo, Sex and the City è pronto a tornare. Dal 1998 (2000, in Italia) al 2004 è andato in onda per 6 stagioni, ambientato a New York, racconta delle vicissitudini di un gruppo di amiche: Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha.

Una serie di intrecci amorosi, storie d’amicizie, 19 camei, 50 candidature agli Emmy Awards – di cui sette vinti – ed a 24 Golden Globe – vincendone otto – e migliaia di fan in tutto il mondo. All’annuncio del termine delle sei stagioni, un’intera generazione si è dovuta rassegnare alla fine di un’Era che, però, sta tornando sulle nostre TV.

Sex and the City, tutte le novità in arrivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SJP (@sarahjessicaparker)

Ad annunciarlo tramite i propri profili Instagram, sono le protagoniste della serie TV: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Non manca qualcuno all’appello? Certo, Kim Cattrall nel ruolo di Samantha Jones che non ci sarà. Riuscirà comunque ad essere quel Sex and the City senza una delle amiche? Sta in questo la bravura della serie targata HBO, a non farci sentire l’assenza di una delle quattro inseparabili compagne di avventure.

“And Just like That…” questo il nome della settima stagione che riprende dopo 18 anni. 10 episodi dalla durata di mezz’ora ciascuno, ma le riprese inizieranno in Primavera: non si escludono particolari colpi di scena fino a quel momento.