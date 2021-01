Salvini: “Nessun messaggio con Renzi, voglio vedere se va fino in fondo”

Matteo Salvini ha parlato dell’attuale crisi di governo e di quali saranno gli scenari in caso di dimissioni di Conte.



Il governo Conte? Deve andare avanti per il bene degli italiani. Non fosse però che la situazione attuale è insostenibile “un continuo trascinarsi, litigare e rinviare senza decidere”. Questa l’opinione di Matteo Salvini, che in un’intervista rilasciata al quotidiano Libero ha parlato dell’attuale crisi di governo. Quali sono adesso gli scenari in caso di crisi? E che posizione assumerà l’opposizione in merito? Il leader della Lega spiega che laddove Italia Viva certificasse ( e questo sembra ormai un dato acquisito considerate le ultime dichiarazioni della Bellanova) la fine di questa legislatura “le vie sono due: o elezioni oppure per me rimane un’ipotesi praticabile un governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della Giustizia”.

Leggi anche: Renzi: “Conte smetta di scrivere post retorici e pensi agli italiani”

Salvini smentisce ipotesi governo centrodestra con sostegno di Italia Viva

Salvini ha poi smentito seccamente alcune indiscrezioni che erano circolate in questi giorni riguardo una presunta alleanza con Renzi per la formazione di un governo di centrodestra: “Nessun messaggio con Renzi. Ma voglio vedere se va fino in fondo con Conte. Se così fosse, ripeto, la via maestra è andare a elezioni anticipate. Altrimenti, sui temi di cui ho detto, penso che l’Italia ci seguirebbe in massa e il Parlamento anche”.

Leggi anche: Scuola, la denuncia di Azzolina: “La Dad non funziona più”

In ogni caso, non c’è nessuna nostalgia all’interno del suo partito per il governo gialloverde, in quanto “i grillini erano diventati il partito del No e con i No non si poteva più governare”.