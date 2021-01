Rai, abusivo il set di una famosa fiction: deve essere demolito

La decisione del Tar del Lazio è ufficiale e definitiva, il set Rai di una nota fiction è abusivo e deve essere demolito

La segnalazione del set è arrivata dal Comune di Roma e dall’Ente Parco che hanno voluto far rivalere i propri diritti, stando a quanto riportato da Il Messaggero. Il set è stato infatti montato in una zona naturalistica, all’interno di Parco Veio, luogo di vari siti d’interesse. La battaglia legale sarebbe iniziata circa due anni fa, ma è arrivata ora la sentenza del Tar del Lazio: il set è abusivo, pertanto va rimosso.

Tutto è nato da un sopralluogo fatto dall’Ente Parco e dal Campidoglio che hanno constatato che il set invade il perimetro protetto della zona. Immediatamente partita la segnalazione e la conseguente battaglia legale che sembra essere stata vinta dal comune ospitante.

Rai, il set dovrà essere rimosso: la decisione del Tar

La fiction, Il Paradiso delle signore, tutta made in Italy, in onda dal 2015, dell’Aurora TV è finita sulla gogna per aver montato un set considerato abusivo. Il produttore, Giannandrea Pecorelli, ha chiarito alla stampa di non saperne nulla e di aver ottenuto regolarmente tutti i permessi. Il primo mandato di demolizione risale al 9 aprile 2019 – firmato dall’Ente Parco -, il secondo il 25 giugno 2019 – firmato da Roma Capitale – dopo il primo sopralluogo effettuato a gennaio dello stesso anno.

Ciononostante, in un primo momento è stato deciso ufficialmente di attende comunicato da parte del Tar prima di demolire l’intero set – di grosse dimensioni – per salvaguardare migliaia di famiglie visto il concreto rischio di chiusura della produzione.