Meet si aggiorna, nuove funzionalità per l’app di Google

Google Meet si aggiorna e rilascia nuove interessanti funzionalità, soprattutto per ciò che riguarda la creazione di nuovi eventi: i dettagli

Meet è il servizio di videoconferenza sviluppato da Google che nel 2020 ha riscosso più successo, insieme anche ad altri competitors, a causa della pandemia. I tecnici di Mountain View hanno previsto un aggiornamento dell’app che promette novità interessanti. Tra queste, la possibilità di partecipare ad una riunione con nuove opzioni nella pagina dedicata.

L’obiettivo principale di Google è quello di migliorare l’esperienza nel momento in cui si avvia o si partecipa ad una riunione da meet.google.com. D’ora in poi, cliccando su “nuova riunione”, compariranno tre opzioni: crea una riunione per dopo, Avvia una riunione istantanea e Pianifica in Google Calendar.

L’aggiornamento sarà disponibile per Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard ed Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Nonprofits. I clienti di Workspace Essentials non avranno l’opzione “Pianifica in Google Calendar”, ma le altre due sì.

Google Meet, le nuove funzionalità per le riunioni

Crea una riunione per dopo : produce le informazioni per la partecipazione ad una nuova riunione. Queste info possono essere salvate e riutilizzate in seguito.

: produce le informazioni per la partecipazione ad una nuova riunione. Queste info possono essere salvate e riutilizzate in seguito. Avvia una riunione istantanea: si partecipa alla riunione senza passare per la greenroom di Meet. A quel punto, si possono aggiungere nuovi partecipanti o copiare le informazione di partecipazione da condividere. Con tale opzione, videocamere e microfono si attivano in automatico, ma possono essere disattivati appena iniziata la riunione.

