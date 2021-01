La Juventus ha comunicato gli esiti degli esami di Weston McKennie, Paulo Dybala e Federico Chiesa. I primi due saranno out contro l’Inter.

Duro colpo per Andrea Pirlo. Il Maestro aveva appena ritrovato il miglior Dybala e deve farne a meno proprio nel momento più importante della stagione: il big match contro l’Inter. La Joya è uscito dolorante durante il match contro il Sassuolo e insieme a lui il texano Weston McKennie.

L’infortunio del centrocampista statunitense non preoccupa il mister, in quanto dagli esami non è trapelato nulla di grave. Idem per Federico Chiesa, il quale scenderà in campo a San Siro contro la compagine nerazzurra.

Tegola Juve, infortunio Dybala: i tempi di recupero dell’argentino

Il reparto offensivo con l’infortunio di Paulo Dybala resta scoperto. Gli unici attaccanti in rosa sono Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata e i tempi di recupero non sono affatto rincuoranti.

“Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg. Gli esami a cui sono stati sottoposti McKennie e Chiesa hanno invece escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno”.

Il comunicato della società bianconera mette al corrente di un infortunio che peserà parecchio sulle scelte di Andrea Pirlo, non solo in vista della gara contro l’Inter di Antonio Conte. Sicuramente la società si sta muovendo sul mercato per regalare al mister una nuova opzione per il fronte offensivo.