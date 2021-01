Calciomercato, super colpo a centrocampo: sprint per Pogba che potrebbe lasciare presto il Manchester United.

E’ legato al Manchester United da un contratto fino al 30 giugno 2022, ma Paul Pogba potrebbe presto cambiare aria. Il centrocampista francese classe ’93 è stato recentemente accostato anche alla Juventus e si è parlato anche di un suo clamoroso ritorno in Italia che, però, potrebbe non concretizzarsi. Sulle sue tracce – secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset’ – c’è adesso anche il Paris Saint-Germain che ha tutta l’intenzione di affondare il colpo per regalare al nuovo tecnico Mauricio Pochettino il primo grande rinforzo del 2021.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Dramma nel calcio francese, morto il calciatore Maboulou: aveva 30 anni

Calciomercato, sprint Pogba: in arrivo il super colpo

Svolta, dunque, nel futuro di Paul Pogba che si avvicina a grandi passi al ritorno nel suo paese d’origine. L’ex Juve, infatti, ha indossato la maglia del Le Havre tra il 2007 e il 2009 mettendosi in mostra con le giovanili della compagine transalpina e dimostrando già a quell’età di avere grandissime qualità.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> È morto Hubert Auriol, leggendario pilota della Dakar: aveva 68 anni

La Juve, dal canto suo, non ha perso le speranze di riportare il giocatore in Italia ma al momento il PSG sembra essere in pole per l’acquisto di quello che è considerato da tutti come uno dei centrocampisti più forti al mondo.