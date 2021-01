Calciomercato Juventus, doppio colpo da sogno: rivoluzione a gennaio

La Juventus è attiva sul calciomercato ed è pronta a mettere a segno due colpi di rilevanza. I tifosi sognano e Paratici prova a chiudere le due trattative.

La vittoria contro il Sassuolo ha riportato entusiasmo in casa Juventus pronta ad affondare i primi colpi durante questa finestra di calciomercato. Infatti non è un mistero che la rosa dei bianconeri durante questa stagione sia meno completa del solito, con un centrocampo che spesso lascia troppo agli avversari. Proprio per questo motivo Paratici è pronto a non rimanere fermo durante questo mercato, ma soprattutto potrebbe andare a ritoccare la rosa a secondo delle indicazioni di Andrea Pirlo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, nome nuovo a centrocampo: trattativa lampo

Il mister infatti ha chiesto un colpo per la mediana, specialmente dopo l’infortunio di Weston Mckennie, che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Sono diversi gli obiettivi sul taccuino dei bianconeri, che molto probabilmente però cercheranno una soluzione economica rispetto agli altri anni. Con molte probabilità il colpo potrebbe arrivare direttamente dal Sassuolo. Mentre invece si cerca anche un vice-Morata, evitando di sacrificare Cristiano Ronaldo o Paulo Dybala da punta centrale. Andiamo quindi a vedere chi sono i due colpi in arrivo per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, si cerca la soluzione per Locatelli: alla finestra anche Milik

La Juventus, così, cerca di rafforzare il pressing per Manuel Locatelli. Infatti il centrocampista scuola Milan ha un contratto con i neroverdi fino al 2023 e quindi ci sarà bisogno di un’offerta sostanziosa per convincere la dirigenza del Sassuolo. Ancora 23enne, Locatelli è uno dei centrocampisti più promettenti del panorama italiano e ad oggi ha un valore di mercato di 35 milioni di euro. Con molte probabilità, quindi, i bianconeri dovranno sborsare almeno questa cifra per acquistare il suo cartellino.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, c’è l’accordo per Gomez: cifre da capogiro

Mentre resta alla finestra Arkadiusz Milik, attaccante messo fuori rosa dal Napoli. La storia d’amore tra le due parti non sta finendo nel migliore dei modi ed il polacco sembrebbe disposto a restare in panchina anche per questa seconda metà di stagione. Così la Juventus potrebbe pensare di prenderlo direttamente a giugno a costo zero, quando oramai sarà svincolato. La richiesta degli azzurri, scesa a 7 milioni di euro, viene considerata troppo alta per un calciatore che non gioca dalla passata stagione.