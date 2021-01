Calciomercato Juve, affare chiuso: il giocatore è a Torino

Calciomercato Juve, colpo a sorpresa dei bianconeri: arriva un talento francese da tempo nel mirino della società. Il giocatore è già a Torino per le visite mediche.

Colpo a sorpresa della Juventus: arriva Abdoulaye Dabo, giovane talento del Nantes. Come riporta la versione on line di TuttoSport, il giocatore, di 19 anni, è già a Torino per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la Vecchia Signora. Si tratta di un centrocampista dalle grandissime prospettive, profilo che giunge in prestito per sei mesi e che si aggiungerà al settore giovanile bianconero con chance anche in prima squadra.

Calciomercato Juve, Dabo è a Torino

Alla fine della stagione, poi, il Ds Fabio Paratici a decidere se confermarlo o meno attraverso il diritto di riscatto inserito nell’accordo con i transalpini. Forte fisicamente e dotato di un buon tasso tecnico, è un jolly della mediana considerando che può agire sia davanti alla difesa che da centrale oltre che esterno alto. Tuttavia, negli ultimi mesi, è proprio sulla fascia che si starebbe specializzando per il grande salto nel calcio che conta. La velocità e la capacità di dribbling, del resto, lo favoriscono non poco in questa posizione.

Nato il 4 marzo del 2001 a Nantes, inizia la carriera proprio nel settore giovanili del club ottenendo l’esordio in Ligue 1 ad appena 17 anni. Per lui ci sono state diverse chance anche con la nazionale francese giovanile tra Under 16, 17 e 18. Al momento del definitivo salto di qualità, tuttavia, il percorso di crescita dell’atleta si è stranamente fermato malgrado delle indiscusse qualità. Ora l’avventura piemontese per riaccelerare e mostrarsi ufficialmente al grande calcio.