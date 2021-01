Calciomercato Inter, Conte sotto accusa: “Spalletti al suo posto”

Calciomercato Inter, Conte sotto accusa: ecco cosa sta accadendo in casa nerazzurra dopo il pareggio di ieri sul campo della Roma.

Un punto contro Sampdoria e Roma nelle ultime due giornate di campionato in cui si registrano 3 gol fatti e addirittura 4 subiti e secondo posto in classifica a tre lunghezze dal Milan capolista. L’Inter non vive un momento particolarmente brillante e tantissimi tifosi nerazzurri non hanno digerito il pari ottenuto ieri all’Olimpico, ma soprattutto l’atteggiamento fin troppo rinunciatario di Lukaku e compagni una volta in vantaggio. La squadra di Antonio Conte si è abbassata troppo concedendo campo agli avversari e Handanovic nulla ha potuto sulla zuccata vincente di Mancini. E adesso proprio il tecnico dell’Inter è finito sotto accusa…

Inter, i tifosi contro Conte: la situazione

Diversi tifosi puntano il dito contro Conte e criticano le scelte fatte nella seconda frazione di gioco dall’ex allenatore della Juventus. Ma non è finita qui. C’è addirittura qualcuno che tira nuovamente in ballo Spalletti e si augura che la società nerazzurra possa davvero richiamare l’ex allenatore nerazzurro al posto di Conte. Ecco alcuni tweet che stanno impazzando in queste ore sul web:

Con Spalletti allenatore e questa squadra saremmo primi con punti di vantaggio. Conte è solo un Mazzarri che ha avuto la fortuna di allenare la Juve senza rivali. — MauPado (@mau_pado) January 10, 2021

Se non volete spender soldi aggiuntivi richiamate Spalletti,poi a fine anno richiamate Conte.

Spalletti con questa squadra il campionato lo vince. — binotto franco (@binottofranco) January 10, 2021

Intanto, domenica sera, a San Siro arriverà la Juventus di Cristiano Ronaldo che proprio ieri sera ha sconfitto il Sassuolo avvicinandosi ulteriormente ai nerazzurri. E Conte non può assolutamente commettere passi falsi nell’atteso derby d’italia del prossimo turno.