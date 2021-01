Benedetta Parodi è in procinto di considerare un addio che la porterebbe indietro nel tempo, ossia verso la rete pubblica.

Sono molti gli italiani che la seguono e che amano provare le ricette che propone in TV. Nell’ultimo periodo è stato possibile seguirla su La7, dove Benedetta Parodi ha condotto “Senti chi mangia”, un programma culinario che ha riscosso un grande successo.

Il format prevede una gara ai fornelli dove vi sono sia concorrenti che giudici. Da marzo dovrebbe partire la seconda stagione del programma, ma come anticipato da TV Blog non è ancora chiaro se ciò avverrà. Infatti, sempre secondo TV Blog Benedetta Parodi potrebbe lasciare La7 per approdare alla Rai.

Benedetta Parodi, l’addio è vicino: possibile inversione di rotta

Benedetta Parodi conosce già l’ambiente Rai in quanto in passato, durante il 2017-2018, aveva condotto Domenica In al fianco di sua sorella Cristina Parodi. Per lei dunque potrebbe essere un ritorno.

L’indiscrezione è stata lanciata da TV Blog e secondo quanto riportato da loro, Benedetta Parodi potrebbe tornare a lavorare per il Servizio Pubblico con una seconda edizione di un suo programma oppure direttamente con un nuovo format.

I fornelli sono il suo asso nella manica e l’idea di tornare alla Rai alla condizione di un programma tutto suo a base di “food”, e inoltre il format dovrebbe andare in onda dal mese di marzo 2021 su Rai 2.