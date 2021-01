Bellanova: “Pronta a dimettermi senza risposte dal Governo” 

Bellanova, nuovo ultimatum al Governo: risposte concrete o in alternativa dimissioni inderogabili. Nuovo messaggio lanciato dalla referente intervistata da SkyTg24.

Risposte chiare e concrete, altrimenti sarà pronta a rassegnare le dimissioni. Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo, dà un nuovo ultimatum al Governo dopo gli avvisi giunti già nei giorni scorsi. La rappresentante di Italia Viva, intervistata da SkyTg24, ribadisce infatti la possibilità di una scelta drastica che nascerebbe sia per il Recovery che per il programma governativo.

Bellanova conferma le possibili dimissioni

Entrambe le cause – conferma la donna – comporterebbero per lei un terremoto inevitabile: “Perché il Recovery significa più di 200 da impegnare non per operazioni come quelle della manovra, dove si sono fatte mancette”. Poi c’è il problema relativo al prosieguo: “C’è il problema complessivo che è l’azione di governo fino a fine legislatura: il Cdm sta gestendo solo l’emergenza ma chi lo pensa il dopo?”. Ovvero un riferimento ai vari tavoli sul programma che a novembre non sono stati chiusi.

Ma secondo la Bellanova è l’intera esperienza di governo ad essere giunto a un punto di non ritorno: “Se il metodo di governo è questo, è evidente che siamo al capolinea. Non so più come dobbiamo dirlo. Se Conte non vuole discutere con noi porti avanti la ricerca di responsabili perché non ci può essere una maggioranza. Se vuole asfaltarci prendiamo atto che non c’è una maggioranza”. Tuttavia sulle dimissioni arriva poi una precisazione: “Non determineremo una crisi prima di avere un passaggio in Consiglio dei ministri”.