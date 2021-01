Belen Rodriguez, che figuraccia: gli utenti non la perdonano – FOTO

Belen Rodriguez è finita nella bufera e adesso i suoi fan pretendono spiegazione dalla showgirl argentina. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Un nuova polemica ha colpito Belen Rodriguez. Nella giornata di ieri infatti, la donna ha condiviso con i suoi fan su Instagram una foto accompagnata da una didascalia con scritto “Foto ai miei nuovi amici! Sono le mie gambe e le mie scarpe. Grazie per il vostro sostegno”. Un post normalissimo, in cui come sempre, la Rodriguez condivide degli scatti sensuali con i propri fan. Il problema però, è che si è scoperto in seguito che quelli non erano i piedi della showgirl argentina. La foto in questione infatti, era già stata condivisa nell’Aprile del 2020 da un influencer russa di nome Maya Zaboshta. È stata Valentina Vignali ad accorgersi di questo “plagio”, taggando la modella russa sotto il post della Rodriguez.

Belen Rodriguez, il post incriminato non è ancora stato rimosso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maya Zaboshta (@zaboshta)

E a quel punto i fan, una volta che si sono accorti che la foto non apparteneva alla donna, sono letteralmente esplosi dalla rabbia. Anche se fino a questo momento, Belen non ha ancora rimosso il post incriminato dalla sua bacheca, ne ha risposto alle critiche che gli sono state mosse. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per la donna, che recentemente ha finalmente ritrovato anche l’amore dopo la separazione con Stefano De Martino.

La Rodriguez ha infatti iniziato una relazione con un uomo di nome Antonio Spinalbese e la loro relazione sembra abbastanza seria, al punto che molti giornali di gossip hanno scritto che l’uomo avrebbe già incontrato la fidanzata e la sorella alcuni giorni fa.