Vaccino Covid, annuncio del governatore Vincenzo De Luca. Sono infatti già terminate le dosi inviate in Campania e il politico non le manda a dire al governo centrale.

Vaccinazioni sospese in Campania: lo annuncia Vincenzo De Luca, governatore ragionale, attraverso la propria pagina Facebook. Dopo un tour de force importante con un tasso di somministrazioni altissimo, sono infatti già esaurite le primissime dosi inviate alla Regione. “Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini”, evidenzia con fierezza il politico.

Vaccino Covid, dosi già esaurite in Campania

Ma la conseguenza, appunto, è che adesso le prime scorte a disposizioni sono già esaurite, con De Luca che non perde occasione per mandarle a dire una gestione del governo che gli aveva lasciato perplessità sin dall’inizio: “Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi”.

In ogni caso, in virtù anche di una segnalazione al commissario Domenico Arcuri, dovrebbero giungere nuove dosi già a strettissimo giro come evidenzia il presidente: “Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l’invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di forte sottodimensionamento del nostro personale nella quale si sta lavorando”.