Terremoto in Argentina, terribile scossa nella notte: la situazione

Terremoto in Argentina, spaventosa scossa nella notte a nordovest del Paese al confine col Cile. Il sisma, avvenuto mentre in molti dormivano, ha terrorizzato l’intera popolazione.

Trema la terra in Argentina: paura nella notte per una terribile scossa di magnitudo 6. Il sisma è avvenuto al nordovest del Paese, al confine con il Cile, e ha spaventato a morte tutti i cittadini ormai già nel letto per riposare. Il movimento tellurico, del resto, si è registrato alle 00.54 locali, ovvero le 04.54 italiane.

Terremoto in Argentina: paura nella notte

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense (Usgs), l’evento ha registrato l’ipocentro a circa 200 km di profondità con epicentro vicino a San Antonio de los Cobres. Le coordinate geografiche, relative a latitudine e longitudine, sono -23.99 e -66.74. Al momento non ci sono segnalazioni su eventuali vittime e feriti, ma non si escludono problematiche data l’intensità della scossa.

Si tratta del quarto evento più grande avvertito questa settimana, inferiori solo si terribili terremoti registrati in Nuova Zelanda in questi giorni e al tremore avvertito in Indonesia. Il primo, datato 6 gennaio con epicentro nell’oceano, ha calcolato un sisma di magnitudo 6.3 addirittura. Un successivo, giunto due giorni più tardi dalle Isole Kermadec, ha visto invece un’intensità di 6.2. Magnitudo di 6.1, invece, per il terremoto alla penisola di Minahasa del 6 gennaio scorso. In Italia, intanto, continuano a registrarsi movimenti della crosta terrestre ma fortunatamente sempre timidi, i quali oscillano tra il 2 e il 2.3.