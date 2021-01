Super Cashback al via, di cosa si tratta e cosa si può vincere

Con l’avvio della seconda fase del Cashback di Stato, anche il Super Cashback è al via. Ecco tutti i dettagli

Continuano i bonus del Governo. Dopo i primi test del Cashback di Natale, con l’inizio del 2021 ha preso il via anche la seconda fase dell’iniziativa volta a restituire parte delle spese effettuate dagli italiani. Come già annunciato alcune settimane fa, a gennaio prende il via anche il Super Cashback.

Si tratta di un premio extra del valore di 1500 euro che verrà erogato ai primi 100mila classificati che effettueranno il maggior numero di transazioni entro giugno. A partire da questi giorni, accedendo all’app IO della Pubblica Amministrazione si può anche vedere la classifica, con la voce “La tua posizione” posizionata di fianco a “Le tue transazioni”.

Super Cashback, ecco come funziona

Il nuovo Super Cashback del Governo prende ufficialmente il via. Si tratta di un bonus extra del valore di 1500 euro che verrà erogato ai primi 100mila cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni valide con carta di credito. Prima di visualizzare la classifica, sarà però necessario effettuare almeno 50 acquisti, che equivalgono all’incirca a 8 al mese.

Si tratta di un ulteriore incentivo del quale i cittadini italiani potranno godere, insieme a tanti altri bonus già lanciati. Ricordiamo che, per usufruire del Cashback di Stato, è necessario registrati all’app IO della Pubblica Amministrazione e inserire i propri metodi di pagamento utilizzati. Dopo qualche errore riscontrato nei primi giorni di dicembre, ora il servizio è perfettamente funzionante.