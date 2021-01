Roma-Inter, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca pochissimo al lunch match della 17esima giornata tra Roma ed Inter. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Manca pochissimo alla partita delle 12:30 tra Roma ed Inter, il big match di questa 17esima giornata di Serie A. Infatti da una parte troviamo i padroni di casa della Roma, pronta ad agganciare l’Inter in classifica. Mentre dall’altra ci sono i nerazzurri pronti a non perdere terreno dal Milan capolista. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due squadre, che stanno facendo molto bene in campionato.

Partiamo subito dai padroni di casa della Roma, che affrontano il big match casalingo con grande entusiasmo. Infatti i giallorossi vengono da tre vittorie consecutive e sono a solamente tre lunghezze dal secondo posto, occupato proprio dai nerazzurri. Mister Fonseca sembrebbe aver trovato il giusto equilibrio dai reparti ed una vittoria sarebbe chiave nella giornata odierna, magari per sognare anche una clamorosa rincorsa allo scudetto.

Dall’altra parte, invece, troviamo l’Inter che viene dalla pesante sconfitta contro la Sampdoria al Marassi. I nerazzurri, con il mancato successo, non sono riusciti a scavalcare il Milan, che al momento è a più quattro dopo al vittoria nell’anticipo contro il Torino. Il big match con la Roma non arriva quindi nel miglior momento della stagione, con gli uomini di Antonio Conte che dovranno mostrare il loro carattere per rincorrere i rossoneri. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

Roma-Inter, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il match dello Stadio Olimpico delle 12:30 tra Roma e Inter verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. La piattaforma di streaming tedesca, che offrirà il big match del mercoledì valevole per la 17esima giornata di Seri A. Dazn, come sempre, offrirà un ampio pre-partita e le ultimissime da bordocampo.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.