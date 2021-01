Roma-Inter 2-2: highlights, voti e tabellino finale del match

Roma-Inter 2-2: highlights, voti e tabellino del match giocato allo Stadio Olimpico di Roma. Pareggio tra la seconda e la terza

Si è appena concluso il big match della giornata allo Stadio Olimpico. Da una parte la Roma di Fonseca, autrice di una grandissima stagione e che si trova al terzo posto. Dall’altra l’Inter di Antonio Conte, reduce dalla brutta sconfitta a Marassi contro la Sampdoria e chiamata ad una risposta importante dopo la vittoria del Milan. Le due squadre si sono date battaglia per 90′, come da pronostico considerando la posta in palio.

Il primo tempo parte con i giallorossi a spingere e, dopo un’ottima occasione per Kasdorp, al 17′ arriva il gol del vantaggio grazie ad un tiro dal limite dell’area di Lorenzo Pellegrini. L’Inter ha continuato a provarci, ma Pau Lopez si è sempre fatto trovare pronto con alcune parate miracolose.

Secondo tempo dove sono i nerazzurri a spingere sull’acceleratore per trovare il pareggio. Al 53′ Lautaro ha un’occasione incredibile, ma ancora una volta Pau Lopez nega la gioia del gol all’attaccante argentino. Solo 3 minuti dopo, però, Skriniar trova il suo primo gol stagionale e porta il risultato sull’1-1. Al 63′ Hakimi segna il gol del 2-1 con un tiro eccezionale che si infila alle spalle del portiere giallorosso. Ma la partita non è ancora finita, e all’86’ Mancini riporta il risultato in parità.

Roma-Inter 2-2: highlights, voti e tabellino finale

MARCATORI: 17′ Pellegrini (R), 55′ Skriniar (I), 63′ Hakimi (I), 86′ Mancini (R)

ROMA (4-3-3): Lopez 7.5; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Villar 6.5, Veretout 6 (dal 79′ Cristante 6), Spinazzola 5.5 (dal 73′ Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 5.5 (dall’89’ Mayoral SV). All. Fonseca 6

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 5.5; Hakimi 7 (dall’82’ Kolarov 6), Barella 5.5, Brozovic 7, Vidal 6.5 (dall’82’ Gagliardini 6), Darmian 6 (dal 34′ Young 6); Lautaro 6 (dal 77′ Perisic 6), Lukaku 5.5. All. Conte 6

