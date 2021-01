Renzi: “Conte smetta di scrivere post retorici e pensi agli italiani”

Matteo Renzi ha duramente criticato il post di ieri del premier Conte e si è detto sicuro del fatto che non ci saranno elezioni anticipate.

Conte non sembra avere intenzione di cedere e nella giornata di martedì è previsto una riunione del governo per cercare di disinnescare sul nascere la crisi di governo portata avanti da Italia Viva. Va dunque letto in quest’ottica il post pubblicato ieri dal premier in cui ha rivendicato i risultati conseguiti dal suo esecutivo, probabilmente allo scopo di ricompattare la maggioranza. La replica è arrivata a poche ore di distanza da Renzi in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Il leader di Italia ha criticato duramente la risposta di Conte affermando che “quando la smetterà di scrivere post retorici e inizierà a confrontarsi sui problemi di merito facendo davvero politica, ci troverà a fare l’interesse dell’Italia e degli italiani. Basta che faccia presto perché non c’è più tempo”.

Renzi: “il Pd non si suiciderà in nome di Conte”

A suo parere inoltre, il premier è troppo sicuro di avere abbastanza voti per evitare una sfiducia. Renzi oltretutto continua a non credere minimamente alla possibilità di elezioni anticipate in quanto che “il Pd si suicidi in nome della difesa di un premier che ha firmato con Salvini i decreti sicurezza e che si è proclamato populista e sovranista al fianco di Trump”. Nella mattinata di oggi sono arrivate anche le dichiarazioni del Ministro dell’Economia Gualtieri che ritiene una crisi di governo adesso come il peggiore dei mali possibili.

Un evento che porterebbe “il Paese nel caos e nell’incertezza non sarebbe compreso e apprezzato dalle famiglie, dai lavoratori e dalle imprese, che si aspettano meno polemiche e più fatti. E a buon diritto”.