Papa Francesco congeda Trump: le parole del Pontefice

Anche il Papa Francesco dice la sua su Donald Trump e gli ultimi avvenimenti successi negli Usa. Il Pontefice relega il tycoon al passato.

Torna a parlare anche Papa Francesco che, con una breve intervista, dice la sua sul momento vissuto negli Usa sulla presidenza di Donald Trump. La sua intervista verrà pubblicata proprio stasera da Canale 5, che comunque durante il suo Tg ha deciso di rilasciare alcune anticipazioni. Francesco non ha nascosto il muro comprensionale tra lui e The Donald, per motivi non solo di natura etica, ma anche di incomprensione personale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Usa, rivelazione su raduno pro-Trump: presenti alcuni agenti di polizia

Il loro unico incontro, infatti, è datato maggio 2017, dove il Papa apparve scuro in volto nel posare con il tycoon. Adesso però le espressioni sono rovesciate, con Trump che non solo ha perso la presidenza, ma ha anche perso il rispetto di milioni di repubblicani dopo il tentato colpo al Campidoglio. Mentre il Pontefice non ha mai nascosto il suo dissenso verso i cardini del pensiero trumpista ossia: sovranismo e negazionismo. Andiamo quindi a vedere le parole del Papa, che ha anche annunciato la decisione di sottoporsi al vaccino.

Papa Francesco su Trump e non solo: il Pontefice si vaccinerà

Papa Francesco nella sua lunga intervista ha sorpreso tutti, forse anche i suoi sostenitori più stretti, comunicando al mondo intero che si sottoporrà al vaccino contro il Covid-19. Una comunicazione importante, mentre dall’altra parte del mondo, Trump rischia rimozioni ed impeachment. Proprio la situazione in Usa ha sorpreso e non poco il Pontefice che come sempre ha difeso l’idea della democrazia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Usa, Mike Pence punta al 25esimo emendamento: è guerra con Trump

Inoltre il Papa appare essere molto vicino al nuovo presidente degli Usa, specialmente per il modo con cui i due affrontano i problemi. Soprattutto per la lotta alla pandemia, entrambi condividono il pensiero sull’utilità della mascherina, infatti questa protegge non solo dal contagio, ma anche dalla potenza con cui il virus può colpire.

Infine il Papa nel confermare il suo sottoporsi al vaccino ha spiegato che la questione non è solo etica, ma è un comportamento solidale. Infatti il Santo Padre ha affermato: “È un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri. La settimana prossima inizieremo a farlo qui ed io mi sono prenotato, si deve fare“. Infine sui negazionisti, Francesco ha concluso: “C’è un negazionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino“.