Netflix, cancellate tre serie famosissime: quali sono

Netflix ha deciso di cancellare tre serie molto famose gettando nello sconforto milioni di utenti: quali sono e perché è arrivata questa decisione

Netflix è la più grande piattaforma del momento per quel che riguarda i film e le serie in streaming. Quasi tutti i contenuti, esclusivi o meno, che finiscono su di essa diventano un gran successo. Purtroppo, però, non accade sempre. Questo è il caso di Sabrina, Atypical e Glow: tali serie, pur essendo famose, sono state cancellate e quindi non proseguiranno più.

Netflix: come si chiuderanno Sabrina, Glow ed Atypical

Sabrina era arrivata alla terza stagione ed i fan attendono la quarta, già terminata ed in arrivo su Netflix, che però sarà l’ultima.

Atypical, che parla di un ragazzo con la sindrome di Asperger che cerca amore ed indipendenza, come Sabrina terminerà con la quarta stagione per poi essere cancellata definitivamente.

Glow, la più recente, è arrivata nell’agosto del 2019 ed attualmente siamo alla terza stagione. Qui non ci sono ufficialità in merito, ma la certezza è che al massimo proseguirà fino ad un quarto capitolo.

