Juventus-Sassuolo 3-1: highlights, voti e tabellino della partita all’Allianz Stadium. A sette giorni dalla sfida con l’Inter tre punti d’oro



Juventus-Sassuolo 3-1: serata complicata per Pirlo, lo ha capito lui per primo in fretta. Dopo 18 minuti ha dovuto cambiare McKennie, fino ad allora il migliore in campo, per un problema fisico. E nel finale del primo tempo anche Paulo Dybala per noie al ginocchio tutte da valutare.

Prima e in mezzo ci sono state un paio di occasioni, una anche clamorosa per Frabotta vicino al suo primo gol in Serie A. Subito dopo, invece, l’episodio che ha cambiato in qualche modo il match: Obiang duro sulla caviglia di Chiesa, dopo aver rivisto tutto al Var Massa ha tirato fuori il rosso cacciandolo.

Tutti aspettano la gran giocata delle punte, invece la trova Danilo: gran destro da 25 metri e palla nell’angolo. Il Sassuolo però ha un Traoré in più e da una sua imbucata nasce il pari di Defrel, abile ad inserirsi.

Prima del finale l’ennesima occasione sprecata da Cristiano Ronaldo, abulico come contro il Milan. Ma anche il nuovo vantaggio: centro di Frabotta, tutti a guardare a Ramsey ringrazia trovando il suo primo gol in Italia. Poi Ronaldo timbra il cartellino. Tra sette giorni, sempre di sera, Inter-Juventus che si annuncia infuocata.

Juventus-Sassuolo 3-1: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 50′ Danilo (J), 58′ Defrel (S), 82′ Ramsey (J), 92′ C. Ronaldo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 7, Bonucci 5.5, Demiral 6, Frabotta 6.5; Chiesa 6 (86′ Morata sv), Arthur 6.5, Bentancur 6 (46′ Rabiot 6), McKennie 6.5 (19′ Ramsey 6.5, 86′ Bernardeschi sv); Dybala 6 (42′ Kulusevski 7), C. Ronaldo 6. All. Pirlo 6

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur 6 (72′ Oddei 6), Chiriches 6 (86′ Ayhan), G. Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6; Obiang 5, Locatelli 6.5; Defrel 7 (67′ Boga 6), Djuricic 5.5 (46′ Toljan 5.5), Traoré 7; Caputo 6 (46′ Maxime Lopez 6). All. De Zerbi 6.5

NOTE: espulso Obiang (S), ammoniti Bentancur (J), G. Ferrari (S),. Bonucci (J), Frabotta (J), Kulusevski (J)

