Inter, nuova tegola per Conte e i suoi: l’esito degli esami

L’infortunio rimediato durante il match delle 12:30 contro la Roma, adesso arriva l’esito degli esami: tegola per l’Inter di Conte

Nel lunch match delle 12:30 di oggi, domenica 10 gennaio, tra Roma e Inter, al 34′ l’arbitro Di Bello ha interrotto la gara. 17′ dopo il primo gol subito, il difensore 31enne Matteo Darmian è uscito dal campo zoppicante. Al suo posto è entrato Ashley Young che ha dovuto riscaldarsi in fretta per poter entrare in campo al meglio.

LEGGI ANCHE > > > Roma-Inter 2-2: highlights, voti e tabellino finale del match

La partita, alla fine, si è conclusa sul 2-2 con raddoppio dei nerazzurri ed un magnifico gol di Mancini che ha portato il pari all’86 minuto. Alla fine della partita il difensore milanese è stato trasportato a Villa Stuart per i dovuti accertamenti.

Inter, tegola per Conte ed i suoi: quanto starà fuori Darmian

“Tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo, confermata la forte contusione all’ala iliaca sinistra”, questo quanto comunicato da SkySport. “L’ala iliaca” comunemente conosciuta come ‘anca’ ha subito una contusione, ma niente di estremamente preoccupante: i tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi, specialmente perché non si tratta di una frattura, ma di una semplice contusione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, pronto il colpo a centrocampo: “Vuole partire”

In attesa del comunicato ufficiale da parte della società e dei tempi di recupero – si pensa ad un rientro già per fine gennaio – l’Inter è sicuramente capace di soccombere all’assenza del difensore nerazzurro. Anche Danilo D’Ambrosio, altro difensore dell’Inter è attualmente ai box, ma per lui i tempi di recupero sembrano essere ben peggiori.