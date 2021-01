Harry e Meghan, è addio: i motivi della loro decisione

Il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan, hanno deciso di troncare definitivamente con un addio: i motivi della decisione

La decisione pare definitiva: Harry e Meghan hanno chiuso i propri profili social per dedicarsi maggiormente ai loro impegni negli Stati Uniti. A riportare la notizia è il Sunday Times che spiega che il duca e la duchessa di Sussex non utilizzeranno più alcun social. Entrambi vantano oltre 10 milioni di follower su Instagram.

Meghan la persona più trollata del 2019 sui social

Il principale motivo che li ha portati a prendere questa decisione sarebbe l’eccessivo odio che si scatena in rete con troppi hater e troll. Harry e Meghan già da tempo avevano abbandonato l’utilizzo di Instagram, dove l’ultimo post risale allo scorso 30 marzo.

Meghan, come spiegato dal Guardian, è stata la persona più presa di mira dai troll nel 2019. “Mi hanno detto che nel 2019 sono stata la persona più trollata al mondo, maschio o femmina che fosse. Ora, per 8 di quei mesi non ero neanche presente sui social dal momento che ero in congedo di maternità o con un bambino”, ha spiegato la duchessa.