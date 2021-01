L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua a ricevere critiche dai propri followers: cos’è successo questa volta?

Giulia De Lellis da quando ha deciso di passare il capodanno in Svizzera è stata martoriata sui social da moltissimi utenti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva deciso di passare l’ultimo giorno dell’anno con la famiglia del suo fidanzato, Carlo Beretta, e ai suoi followers non è piaciuto il suo gesto.

Non per la questione sentimentale, bensì per il fatto di aver lasciato il Paese in piena zona rossa. La legge però non ammette ignoranza e Giulia De Lellis non ha violato alcun tipo di regolamento e perciò le critiche di quel momento erano del tutto infondate. A distanza di pochi giorni però, i suoi fan tornano all’attacco.

Giulia De Lellis lo mostra per la prima volta ed è polemica: fan adirati – FOTO

Giulia De Lellis ama mantenere costantemente aggiornati i suoi followers sui social. Pubblica molti scatti, ma l’ultimo sembra non essere stato gradito dai suoi 4,9 milioni di fan.

Lo scatto è molto sobrio. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha pubblicato uno scatto dove mostra in primo piano un tatoo sulle mani ed è polemica. “Peccato rovinarsi le mani così”, afferma una fan. Mentre un altro ironizza dicendo: “Sembra ti sia esplosa una cartuccia di inchiostro”. Un altro utente ci va giù più duro affermando: “Con i tatuaggi sulle mani avrai difficoltà a trovare un lavoro… Uno vero intendo”.