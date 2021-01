All’interno della casa del Grande Fratello alcune esternazioni di Samantha De Grenet non sono passate inosservate.

Secondo le ultime indiscrezioni durante la prossima puntata del GF Vip verrà annunciata una nuova concorrente. Si tratta di Carima, la blogger di Tik Tok che grazie ai suoi video negli ultimi mesi è diventata virale sui social. Ha 27 anni e il suo nome di battesimo è Karin. Studia per diventare operatore socio sanitario e vive insieme a sua figlia in una casa famiglia in provincia di Viterbo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Giulia De Lellis lo mostra per la prima volta ed è polemica: fan adirati – FOTO

GF Vip, accuse per Samantha De Grenet: “cosa rischia”

Nelle settimane scorse Samantha De Grenet ha chiesto ai vipponi il significato di “Emily”, il tormentone lanciato da Carima su Tik Tok ovvero: “Emily: ta piji nder c**o, amica mia!”.

Dopo aver ascoltato la spiegazione la soubrette si lascia andare ad alcuni commenti che non sono passati inosservati: “Ah sì, ma Carima è quella grossa, di colore? Lei è tanto…carica (facendo, secondo molti, riferimento al peso dell’influencer). Non è il mio genere”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Chiara Ferragni, caduta improvvisa ed ecografia di controllo: le sue condizioni

Ovviamente non è mancata la risposta dell’influecer che su Instagram commenta così le parole di Samantha: “Non si può permettere di prendermi in giro. Chiedo al Gf un confronto, un diritto di replica. Mancava solo che mi diceva che sono una negra cicciona. Non mi faccio insultare dalla De Grenet”.

Alfonso Signorini accoglierà la richiesta di Carima? Molto probabilmente sì, ma molti utenti si sono chiesti se Samantha De Grenet rischia un provvedimento per i suoi commenti che poco si addicono a un programma seguito come il GF Vip.