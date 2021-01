Calciomercato Juventus, pronto il colpo a centrocampo: “Vuole partire”

Calciomercato Juventus | La dirigenza studia la strategia giusta per il colpo a centrocampo in vista della prossima stagione. Dalla Francia fanno sapere: “Vuole partire”

La Juventus è già attenta a studiare le occasioni di mercato per la prossima stagione. Il reparto che viene considerato a tratti l’anello debole è il centrocampo, perché manca quell’elemento in grado di far la differenza da solo. Per tale motivo, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino diversi giocatori come Milinkovic-Savic della Lazio, Pogba del Manchester United ed Aouar del Lione. Quest’ultimo, il cui costo è di circa 60-70 milioni di euro, vuole andar via. Nonostante l’OL sia in lotta per il titolo, la volontà di cercare un club ed un campionato più competitivi permane nella testa del calciatore. Ad affermarlo è una fonte di ESPN. Su Aouar c’è anche l’Arsenal.

Calciomercato Juventus, il destino di Milik

La Juventus, così come altri club, è interessata a portare via Milik dal Napoli a gennaio. Il polacco ha il contratto in scadenza a giugno e non lo rinnoverà ed inoltre, in questa stagione, non ha mai visto il campo. La volontà di andar via anticipatamente favorirebbe sia gli azzurri, che così facendo otterrebbero un conguaglio, ed il giocatore, visto l’imminente Europeo.

Atletico Madrid e Marsiglia hanno offerto 10 milioni negli scorsi giorni, ma le offerte sono state rispedite al mittente. De Laurentiis circa circa 15 milioni di euro. Paratici, però, è forte di aver trovato già l’accordo con il calciatore sulla base di un quadriennale a 4,5 milioni di euro l’anno e potrebbe, qualora capitasse l’occasione, convincere il Napoli con 12 milioni di euro.