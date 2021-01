Ristori, Di Maio assicura: “Effettuati bonifici per quelli di Natale”

Il ministro degli Esteri Di Maio assicura: sono stati effettuati i bonifici per i ristori di Natale. Ecco tutte le sue parole

I ristori previsti dal dl Natale sono in arrivo. Questo ha dichiarato poco fa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto con un post sulla sua pagina Facebook. “628 milioni di euro arriveranno nei prossimi giorni ai titolari di bar, ristoranti e pasticcerie. Tutti coloro che hanno dovuto subire gli effetti delle restrizioni causa Covid nel mese di dicembre avranno il loro contributo” le sue parole.

“Concludiamo così il primo pagamento di oltre 10 miliardi di euro in ristori, stanziati da inizio pandemia e portati avanti fino ad oggi” ha poi concluso. Il ministro degli Esteri ha sfruttato l’occasione anche per confermare il suo viaggio: “Sono diretto in Giordania e in Arabia Saudita per creare nuove opportunità di lavoro destinate agli italiani“.

Di Maio, il piano in Giordania ed Arabia Saudita

Oltre ad aver annunciato l’imminente arrivo dei ristori previsti dal Dl Natale di dicembre, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha anche confermato la sua missione in Giordania ed Arabia Saudita. Nello specifico, già questa sera parteciperà ad una cena di lavoro ad Amman con il collega Ayman Safadi: a renderlo noto la Farnesina con una nota ufficiale.

Nella giornata di domani, poi, l’incontro con il primo ministro giordano Bisher Al Khasawneh. Sempre domenica, poi, Di Maio incontrerà il ministro della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale Nasser Shraideh e il ministro del Commercio Maha al-Ali. Infine, nel pomeriggio si trasferirà in Arabia Saudita dove incontrerà Faisal bin Farhan Al Saud.