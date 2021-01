Regina Elisabetta, annuncio dall’Inghilterra: cosa succederà?

Regina Elisabetta, arriva l’annuncio dall’Inghilterra

Covid-19, in Inghilterra è arrivata la notizia che tutti aspettavano: la Regina Elisabetta si è vaccinata. Lo comunica Buckingham Palace. A immunizzarsi è stato anche il principe Filippo Mountbatten, di 99 anni. A immunizzarsi è stato anche il principe Filippo Mountbatten, di 99 anni. Secondo quanto si apprende dalla stampa britannica, le dosi sono state somministrate da un medico giunto in mattinata presso la sede reale.

Una notizia che da una parte rassicura i britannici che credono fortemente nel vaccino, dall’altra manda un messaggio anche importanti ai cittadini scettici sul medicinale approvato in tempi da record rispetto ai pronostici iniziali. Ma c’è una zona grigia tra le due parti con una grande fetta di popolo che si interroga: cosa succederà adesso con la regina? Andrà tutto liscio o potrebbero dei sintomi indesiderati considerando anche i 94 anni della guida nazionale? Un po’ di preoccupazione non manca come si apprende dal Regno Unito, ma la notizia è senz’altro importante per tutti.