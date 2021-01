Milan-Torino, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Tutto pronto per il match delle 20:45 tra Milan e Torino, in scena al San Siro. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Manca pochissimo all’ultimo anticipo di questo sabato della Serie A. Infatti al San Siro si affronteranno Milan e Torino, per un match di vitale importanza soprattutto per i rossoneri. Infatti, nonostante la sconfitta contro la Juventus, la compagine milanista è ancora in cima alla classifica. Situazione differente per il Torino, che vuole allontanarsi dalla zona retrocessione. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due squadre.

Partiamo subito dai padroni di casa del Milan, primo in classifica ma reduce dalla sconfitta nel big match contro la Juventus. I rossoneri tornano a perdere dopo quasi un anno, ma dalla parte di mister Stefano Pioli ci sono le numerose assenze, con cui i rossoneri devono avere a che fare. Anche contro il Torino mancheranno giocatori fondamentali per Pioli, come Zlatan Ibrahimovic, Alexis Saelemaekers, Ismael Bennacer ed Ante Rebic. A questi si aggiunge Hakan Calhanoglu che è in forte dubbio, ma nonostante ciò il Milan proverà a conquistare la vittoria.

Dall’altra parte, invece, il Torino vive il suo momento positivo. I granata, infatti, non perdono da quattro giornate, conquistando una vittoria e tre pareggi grazie al quale sono usciti dalla zona retrocessione. Mister Giampaolo sembrebbe aver trovato la quadra almeno per evitare le sconfitte ed anche al San Siro proverà a conquistare almeno un punto. I granata ad oggi sono 17esimi in classifica a pari punti con il Parma. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

Milan-Torino, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il match del San Siro delle 20:45 tra Milan e Torino verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. La piattaforma di streaming tedesca, che offrirà il big match del mercoledì valevole per la 17esima giornata di Seri A. Dazn, come sempre, offrirà un ampio pre-partita e le ultimissime da bordocampo.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.