Milan-Torino 2-0: highlights, voti e tabellino della partita a San Siro. I rossoneri provano una nuova fuga in testa alla classifica



Milan-Torino 2-0: la seconda volta dei rossoneri con una torinese ha un sapore nettamente diverso. Troppo evidente la differenza di valori tra i rossonero e la squadra di Giampaolo che dopo l’esonero della passata stagione ora ne rischia un altro.

Nei primi 40 minuti una sola squadra di campo, al di là dell’imbucata vincente per il vantaggi di Leao e del rigore concesso da Maresca solo dopo aver rivisto l’azione al VAR. Il Toro non osa e non punge, la traversa su punizione di Rodriguez è un sussulto che non fa male.

Quando poi nella ripresa Maresca prima assegna il penalty ai granata (sarebbe stata anche espulsione di Tonali) e poi dopo aver rivisto lo cancella, scorrono i titoli di coda. Tre punti in attesa di Roma-Inter e di quello che combineranno le altre, il Milan torna a volare.

Milan-Torino 2-0: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 25′ Leao, 36′ rig. Kessie

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G. 6.5; Calabria 6.5, Romagnoli 6, Kjaer 7, Hernandez 6.5; Kessie 6.5 (60′ Calhanoglu 6), Tonali 5.5 (54′ Dalot 6); Castillejo 5.5, Diaz 6 , Hauge 6 (85′ Maldini sv); Leao 7 (85′ Ibrahimovic sv). Allenatore: Pioli 7.

TORINO (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 5.5 (64′ Murru 5), Lyanco 5.5, Bremer 6; Singo 6, Lukic 5, Rincon 5.5 (76′ Segre 6), Gojak 5 (46′ Linetty 5), Rodriguez 6 (64′ Zaza 5.5); Verdi 5, Belotti 6 (86′ Bonazzoli sv). Allenatore: Giampaolo 5.5.

NOTE: ammoniti Pioli, Rincon, Diaz, Romagnoli, Gojak, Dalot, Leao, Calabria.

