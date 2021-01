Infortunio Ibrahimovic, c’è una grossa novità. Il Milan poco fa ha comunicato ufficialmente le sue condizioni

Questa sera, il Milan è chiamato a rispondere alla sconfitta di mercoledì sera rimediata a San Siro contro la Juventus. I rossoneri si trovano ancora al primo posto in classifica, ma le altre spingono ed è vietato sbagliare. Contro il Torino dell’ex Marco Giampaolo, ci sarà un grande ritorno tra le fila di Stefano Pioli.

Poco fa, sono usciti i convocati: torna Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha smaltito il brutto doppio infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per 2 mesi, e potrebbe addirittura giocare già dal 1′ contro i granata. Ottime notizie quindi per il Milan, che ritrova il suo leader tecnico. Ci sarà anche Hakan Calhanoglu, arruolabile nonostante la contusione rimediata dopo la sfida contro la Juventus.

Infortunio Ibrahimovic, parte dall’inizio? Le ipotesi

Dopo oltre 2 mesi out a causa di un brutto doppio infortunio, Zlatan Ibrahimovic torna tra i convocati di Stefano Pioli. Lo svedese è finalmente arruolatile, e spinge per partire già dal 1′. Già qualche giorno fa, aveva fatto intendere che il ritorno era vicino con un video su Instagram, nel quale scrisse come didascalia: “Tick Tock”. Ora la palla passa al tecnico rossonero, che dovrà decidere se rischiarlo da subito o tenerlo in panchina.

In assenza di Rebic – positivo al Coronavirus – l’unico attaccante a pieno regime della rosa è Rafael Leao, che sta giocando sempre da titolare. Al momento, comunque, l’idea sembra essere quella di lasciarlo in panchina e di rischiarlo solo qualora la situazione dovesse richiederlo.