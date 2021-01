Indonesia, aereo scomparso dai radar: si teme lo schianto in mare. A riportarlo sono le tv locali che sottolineano come ci fossero 56 passeggeri a bordo

Un aereo con 56 passeggeri a bordo, tra cui anche 7 bambini e 3 neonati è scomparso dai radar poche ore fa, dopo il decollo da Giacarta, in Indonesia.

Il ministero dei trasporti indonesiano afferma che è in corso un’indagine di ricerca e salvataggio del volo Sriwijaya Air SJY 182 da Giacarta a Pontianak. Il volo è sceso di oltre 3.000 metri di altitudine in meno di 60 secondi, dopo essere partito dall’aeroporto della capitale solo quattro minuti prima, secondo il sito FlightRadar24.

Un pescatore della zona del Mar di Giava ha dichiarato di aver visto il velivolo schiantarsi in mare poco dopo il decollo.

L’aereo Boeing 737-500 in volo da Giacarta a Pontianak ha avuto l’ultimo contatto con le autorità alle 14:20 ora locale (le 8.20 ora italiana) prima di uscire dai radar.

E’ stata già avviata un’operazione di recupero e soccorso del mezzo che aveva 26 anni di servizio. A bordo oltre alle 56 persone c’erano anche 6 membri dell’equipaggio.

“Stiamo indagando e coordinando la questione con Basarnas (l’agenzia di ricerca e soccorso) e KNKT (l’ente per la sicurezza dei trasporti)“, ha detto a This Week in Asia Adita Irawati, portavoce del ministero dei Trasporti indonesiano.

“Rilasceremo ulteriori informazioni non appena ci saranno sviluppi“.

La Sriwijaya Air è il terzo vettore più grande dell’Indonesia con una classificazione di categoria 1, la più alta in tema di sicurezza del paese asiatico.

>>>NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO>>>

Nel frattempo un funzionario della Protezione Civile di Giacarta ha riferito come alcuni “sospetti rottami” siano stati ritrovati in mare al largo della capitale indonesiana.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021