Cristiano Malgioglio, chi è l’ex fidanzato di 37 anni più giovane: le ultime sul famoso cantautore, paroliere e personaggio televisivo.

E’ un famosissimo cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano e di recente ha preso parte per la seconda volta al Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio non ha certo bisogno di presentazioni e i suoi testi hanno ispirato alcuni dei più grandi successi della musica italiana. Il 75enne originario di Ramacca, tra le altre cose, vanta anche una storia sentimentale particolarmente importante che, però, si è conclusa qualche anno fa. Procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Cristiano Malgioglio, chi è l’ex fidanzato del famoso paroliere

Malgioglio in un’intervista di qualche anno fa aveva rilasciato queste dichiarazioni: “Sto da 10 anni con un ragazzo che vive a Dublino”. L’ex fidanzato di Malgioglio – secondo alcune indiscrezioni – sarebbe più giovane di 37 anni rispetto al famoso artista siciliano e i due si sarebbero conosciuti casualmente in Germania, all’interno di un supermercato. Una storia, però, che si è conclusa come ammesso dallo stesso Cristiano Malgioglio che ha, dunque, voltato pagina oggi.