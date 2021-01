Covid, Fontana: “La Lombardia è a rischio zona rossa”

Covid, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha dichiarato che c’è il rischio zona rossa per la sua regione

Continua a preoccupare l’emergenza Covid, in Italia come nel resto del mondo. Dopo il periodo delle festività natalizie, il governo ha annunciato che tornerà il sistema a fasce già a partire da questo lunedì. I parametri sono stati aggiornati, e proprio a tal proposito è intervenuto il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

“Al momento noi siamo in una zona arancione molto vicina alla zona rossa. Con i parametri aggiornati si rischia di passare nuovamente all’ultima fascia” ha dichiarato in conferenza stampa: “Riapertura scuole? Mi sono sempre dichiarato favorevole alle lezioni in presenza, ma questa evoluzione della pandemia deve obbligare alla massima cautela. Valutiamo cosa succede nei prossimi giorni“.

Covid, Moratti: “Cerchiamo di migliorare piano”

Nel corso della presentazione della nuova giunta regionale, anche la nuova vicepresidente e assessore al Welfare della regione Lombardia Letizia Moratti ha parlato dell’attuale piano vaccinale, preso di mira per i risultati poco producenti. “La campagna vaccinale sta andando avanti come previsto dalle tempistiche indicate in precedenza, ovviamente cercheremo di fare il possibile per migliorare ulteriormente” le sue parole dichiarate in conferenza stampa.

Intanto, si è in attesa di capire quando sarà possibile ricevere nuove dosi e se sarà possibile ricevere tranche più consistenti. L’Italia rimane il secondo paese per numero di vaccinati di tutta l’Unione Europea, segno del fatto che la campagna vaccinale sta proseguendo come previsto dal piano approvato ormai diverse settimane fa.