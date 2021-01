Covid-19, Bassetti: “Lockdown non necessario, situazione sotto controllo” 

Covid-19, nuovo lockdown non necessario in Italia. Lo riferisce il professor Matteo Bassetti. Ecco quanto riferito dall’esperto dai microfoni di AdnKronos Salute.

Niente lockdown in Italia. Non ce n’è bisogno. Lo assicura Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, intervenuto ai microfoni di AdnKronos Salute. Come spiegato dall’esperto sanitario, la situazione in quest’avvio di 2021 non è così critica come qualcuno vorrebbe far credere e non ci sono gli estremi per una nuova chiusura nazionale.

Covid-19, Bassetti esclude nuovo lockdown in Italia

Per quanto comunque serio sia lo scenario, non c’è bisogno di nessun nuovo intervento drastico. Non adesso per lo meno: “In questo momento – spiega – non mi pare che la situazione stia esplodendo, ovvero ci sono Regioni che sono in piena seconda ondata e la terza la vedremo. Ma ci sono altre Regioni che hanno ospedali non pieni e l’indice Rt intorno a 0.90 o 0.95 comunque sotto 1″.

Potrebbe interessarti anche anche —-> Prof. Pregliasco a iNews24: “Terza ondata e tracciamento impossibile, sbagliato riaprire gli impianti sciistici”

Insomma, dipende da contesto a contesto. Qualche regione torna finalmente a respirare dopo gli ultimi provvedimenti del caso, mentre altre registrano ancora un po’ di affanno: “Quindi fare di tutta l’erba un fascio e dire che tutta Italia deve andare in lockdown è sbagliato. Siamo oltre 60milioni di italiani e la misura unica non va bene”.

Leggi anche —-> Covid, Fontana: “La Lombardia è a rischio zona rossa”

Bassetti infine applaude il piano a colori stilato dal governo e invita le autorità a non stringere ulteriormente dopo mesi e mesi di chiusura e sofferenza: “Il sistema dei colori ha fatto bene ed è metodologicamente corretto – aggiunge – Veniamo da 10 mesi, in cui tranne l’estate, siamo stati sempre chiusi e obbiettivamente non si possono solo e sempre bastonare gli italiani”.