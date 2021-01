Calciomercato Juventus, beffato il Milan per il giovane attaccante: l’affare

Calciomercato Juventus | La dirigenza si è affrettata a chiedere informazioni per il giovane attaccante beffando il Milan, anch’esso interessato

La Juventus sta per chiudere l’acquisto di Nicolò Rovella dal Genoa per circa 7 milioni di euro, ma potrebbe non fermarsi qui. I dirigenti bianconeri, infatti, avrebbero chiesto informazioni ai rossoblu in merito alle intenzioni che potrebbero avere su Gianluca Scamacca. Quest’ultimo, attualmente, è in prestito secco dal Sassuolo.

La Juve ha intenzione di soffiare il promettente attaccante al Milan che l’ha messo nella lista dei possibili eredi di Ibrahimovic. Il calciatore costa all’incirca 25 milioni di euro.

Altro nome caldo sull’asse Torino-Genova è quello di Shomudorov che in questa stagione ha segnato 2 gol in 10 partite, ma Preziosi ha affermato che l’uzbeko a gennaio non partirà. La situazione cambierebbe solo qualora arrivasse Piatek dall’Hertha Berlino.

Calciomercato Juventus, Dabo nel mirino della dirigenza

La Juventus, intanto, tratta per un altro giovane. Si tratta del calciatore francese classe 2001, Abdoulaye Dabo, del Nantes B. E’ un esterno sinistro che verrà aggregato alla Juventus Under 23.

Dalla Francia si guarda anche ad un altro profilo di ben più alto spessore. Si tratta di Di Maria, il quale è in scadenza di contratto con il PSG. Sull’argentino c’è la concorrenza anche dell’Inter. I due club italiani sono pronti a sfidarsi all’ultimo centesimo per assicurarsi il trequartista ed esterno di attacco.