Calciomercato Inter, c’è l’accordo per Gomez: cifre da capogiro

Il Papu Gomez si avvicina all’Inter, e potrebbe trasferirsi già in questa sessione di calciomercato. Le cifre dell’affare

Uno degli elementi più preziosi sul mercato è sicuramente il Papu Gomez. L’ormai ex capitano dell’Atalanta ha completamente rotto con Gasperini e con tutto l’ambiente di Bergamo, e sarà costretto a trovarsi una nuova sistemazione già per la sessione di calciomercato in corso. Su di lui le pretendenti certamente non mancano: Inter, Roma ma anche Juventus e Lazio.

Il fantasista argentino si è rivelato uno dei migliori giocatori in circolazione degli ultimi anni, motivo per cui difficilmente i big club si faranno sfuggire un’occasione così ghiotta. Al momento, sembra che la favorita per acquistarlo sia l’Inter. Chiamati a sostituire il partente Christian Eriksen, i nerazzurri – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – avrebbero trovato l’accordo totale col numero 10 atalantino.

Calciomercato Inter, le cifre dell’accordo con Gomez

Le strade dell’Inter e del Papu Gomez potrebbero incontrarsi già in questa sessione di calciomercato. Il fantasista dell’Atalanta è ormai pronto a lasciarsi alle spalle l’avventura a Bergamo e, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, ci sarebbe già l’accordo totale con la dirigenza nerazzurra. Per quanto riguarda il contratto, le cifre dovrebbero rimanere all’incirca le stesse che guadagna ora a Bergamo: 2 milioni netti all’anno.

Resta ora da trovare l’accordo con l’Atalanta, che non si schioda dalla richiesta di 10 milioni di euro. Dalla sua, l’Inter vorrebbe inserire nell’affare una contropartita tecnica. Scartato Gagliardini, l’ipotesi più plausibile al momento è quella del giovane Oristanio, elemento gradito dalle parti di Bergamo. Ci saranno sicuramente aggiornamenti nei prossimi giorni.