Aurora Ramazzotti, nuovo ruolo in Tv: indiscrezione pazzesca. La bellissima figlia d’arte potrebbe diventare l’inviata di un noto reality

Aurora Ramazzotti è tornata in piena forma dopo aver contratto il Covid lo scorso novembre. La figlia del grande Eros ha avuto qualche sintomo, pur se non pesante, e ha condiviso la sua quarantena con aggiornamenti sui social. Uno stato d’animo non semplice per una ragazza così giovane, appena andata a vivere da sola, ma superato con la consueta positività. Ora è il momento di guardare avanti e proiettarsi sul lavoro per il 2021. Tra un duetto e l’altro con Gabry Ponte su Tik Tok, il futuro è la televisione. Ci sono in ballo diverse proposte e una in particolare sarebbe molto gradita. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Aurora potrebbe essere scelta come inviata per l’Isola dei Famosi 2021.

Aurora Ramazzotti, nuovo ruolo in Tv: potrebbe essere l’inviata dell’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi 2021 dovrebbe partire subito dopo il Festival di Sanremo, lunedì 8 marzo o lunedì 15 marzo. Lo spostamento della kermesse canora nazionale ha fatto slittare di qualche settimana anche il reality di Mediaset che sarà sempre ambientato in Honduras. A condurlo in studio ci sarà la simpaticissima Ilary Blasi, mentre per il ruolo di inviato qualcosa potrebbe cambiare. Se inizialmente sembrava certo il ritorno di Alvin in Centro America, adesso sembrano esserci altri contendenti. Un’indiscrezione delle ultime ore aveva parlato di Tommaso Zorzi, ma a quanto pare anche lui non sarà in partenza.

A spuntarla potrebbe essere proprio Aurora Ramazzotti, alla prima esperienza di questo genere nella sua giovanissima carriera. Un modo interessante per lanciarsi nel mondo della Tv e seguire le orme di mamma Michelle Hunziker. L’ultima parola non è stata ancora scritta, ma in pole per il ruolo ora c’è proprio lei. I suoi fan sperano e continuano a seguirla numerosissimi su Instagram.