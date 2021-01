Ascoltare la musica con gli occhiali, ora è possibile: l’invenzione geniale. La tecnologia sta facendo passi da gigante regalandoci sempre nuove soluzioni

La tecnologia ci sta semplificando la vita. Il fine ultimo di tutte le innovazioni che stanno comparendo sul mercato è quello di consentire a tutti di svolgere funzioni in modo sempre più comodo. Avere a disposizione ad esempio il battito cardiaco, il consumo calorico o il ritmo del sonno tutto sul nostro orologio, o poter rispondere ad una chiamata sempre tramite lo stesso. Caschi di realtà virtuale che ci fanno viaggiare pur rimanendo fermi, così come smartphone sempre più multitasking, in grado di connetterci a tutti gli elettrodomestici di casa. Un mondo futuristico da cui non potevano mancare anche gli occhiali. Un “accessorio medico” che ormai a poco a che fare con la sola vista. Si perchè gli ultimi modelli in vendita nei negozi di elettrodomestici sono in grado anche di farci sentire la musica.

Ascoltare la musica con gli occhiali, ora è possibile: gli ultimi modelli sono davvero smart

I nuovi occhiali smart che permettono di collegarsi col bluetooth praticamente a tutto, sono in grado di farci sentire anche la musica. Basta indossarli e grazie a delle piccole casse sulla montatura potremo avere il sound direttamente a porta di orecchio.

Non solo, perchè è presente anche un piccolo microfono che ci permette di rispondere alle telefonate e parlare con il nostro interlocutore. Sembra un po’ come nei film di James Bond, in cui questi piccoli accessori diventavano delle vere e proprie armi di distruzioni di massa. Gli Smartglass sono collegabili al nostro smartphone per avere tutto sotto controllo, in un processo di integrazione tecnologica simile a quanto avviene con l’orologio.

Auricolari incorporati che non vanno nemmeno a creare problemi con le nostre orecchie, senza fili e senza supporti da dover inserire nel padiglione auricolare.

Una vera svolta innovativa che ci permetterà di compiere un altro passo verso il futuro.