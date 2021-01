Accoltellato Joseph Capriati, il dj è grave: arrestato il padre

Il noto dj e produttore discografico Joseph Capriati è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato dal padre, quest’ultimo arrestato

Ha dell’incredibile la notizia giunta da più parti, riguardante l’accoltellamento del famoso dj Joseph Capriati.

L’artista casertano era tornato alcune settimane fa nella sua città natale per trascorrere le feste natalizie insieme alla famiglia ed ieri sera, proprio tra le mura di casa, è accaduta quella che di qui a poco potrebbe diventar tragedia. Capriati è stato accoltellato da suo padre, 61enne, che ora si trova presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di tentato omicidio.

LEGGI ANCHE—> Caos scuola, il presidente del sindacato medici 118: “I bambini diffondono il Covid”

Joseph Capriati, i motivi dell’accoltellamento

A quanto pare, tra i due sarebbe nata una violenta lite sfociata nel gesto efferato da parte del genitore che, preso un coltello da cucina, lo avrebbe colpito al torace. Capriati ora si trova presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano in gravi condizioni.

LEGGI ANCHE—> Covid, Speranza annuncia: “Probabilmente arriverà il terzo picco”

Da ormai quasi dieci anni è una star riconosciuta a livello internazionale, con concerti in tutto il mondo. Dal 2013 ha svolto tour in città americane come New York, Los Angeles, Washington DC, Miami e San Francisco. Il ragazzo è stato anche una delle “vittime” del duo comico Pio e Amedeo nel corso dello show Emigratis 3 (clicca qui per vedere il video).