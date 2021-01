Juventus, altro giocatore positivo al Covid-19: c’è il comunicato bianconero. Dopo Alex Sandro e Juan Cuadrado, si aggiunge un altro titolare che ora rischia di saltare anche il big match con l’Inter.

Il Covid-19 serpeggia ancora in casa Juventus: dopo Alex Sandro e Juan Cuadrado, oggi è toccato infatti a Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, come annunciato direttamente dal club bianconero, è risultato positivo al coronavirus durante i controlli di rito avvenuti quest’oggi al centro sportivo.

Juventus, anche De Ligt positivo al Covid-19

Ecco quanto si legge dal sito ufficiale della Vecchia Signora: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento”.

E la preoccupazione aumenta notevolmente poiché il 21enne ha preso anche parte al big match di San Siro di domenica sera, quando la squadra di Andrea Pirlo ha battuto per 2-1 il Milan di Stefano Pioli. Considerando anche il lungo periodo di incubazione, del resto, non è da escludere l’ipotesi che il giocatore, malgrado la negatività segnata da tampone, avesse contratto il virus già in quell’occasione. Uno scenario non probabilissimo ma comunque possibile.

L’augurio, ovviamente, è che il giocatore abbia piuttosto contratto l’infezione solo successivamente, il che ridurrebbe le chance di un doppio cluster sia nel club rossonero che nella società piemontese. Nel frattempo però la preoccupazione c’è eccome nell’ambiente Juventus poiché l’atleta si è allenato regolarmente con la squadra in questi giorni.

Il giocatore, nel frattempo, salterà sicuramente Juventus-Sassuolo di domenica e probabilmente anche Inter-Juventus dell’altro weekend. Sperando che non si sia innescata una catena che metterebbe in quarantena altri giocatori. Un nuovo giro di tamponi nelle prossime ore aiuterà a far subito chiarezza.