Un’indiscrezione mica da poco, Giulia De Lellis potrebbe tornare in TV su Canale 5: l’indiscrezione ha mandato in tilt il mondo del gossip

Giulia De Lellis è scomparsa un po’ dai riflettori. Dopo l’annunciata fine della storia con Andrea Damante – che aveva conosciuto proprio su Canale 5 ad Uomini e Donne – non è più la protagonista delle copertine dei giornali gossip. Nonostante qualche piccola indiscrezione – e qualche gaffe che l’ha messa alla gogna – l’influencer di Roma non è l’argomento principale del gossip.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip, crisi e lacrime nella casa: “Può lasciare il programma”

Era necessario che qualcuno tornasse a parlare dell’influencer e così è stato: sul web è letteralmente esplosa una bomba che ha mandato in tilt i fan – e non – della De Lellis.

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, ex concorrente finisce in ospedale: le sue condizioni

Giulia De Lellis torna in TV con chi l’ha resa famosa – FOTO

L’indiscrezione che ha sconvolto il web è quella del seguitissimo blogger Amedeo Venza. Stando a quanto scritto da quest’ultimo, non solo Maria De Filippi starebbe pensando ad un’edizione di Uomini e Donne VIP, ma di avere Giulia De Lellis come opinionista. Le due sono rimaste in ottimi rapporti dopo la fine del programma, anche quando l’influencer romana ha sofferto molto per la rottura con Andrea Damante.

LEGGI ANCHE > > > Elettra Lamborghini, l’annuncio sui social: “Da oggi cambio” – FOTO

Effettivamente non sarebbe una cosa impensabile quella di vedere Giulia De Lellis e Maria De Filippi insieme su Canale 5 per due motivi:

Questo darebbe molta visibilità all’influenzar di Roma che, come detto, è sparita dalle copertine di gossip; Darebbe tanta audience al programma visto che lei stessa ha partecipato a quest’ultimo.

Sicuramente la sua presenza al programma VIP di Uomini e Donne desterà tanta curiosità, in attesa di capire chi potrà sedere sul trono.