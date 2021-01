GF Vip, colpo di scena: “Vi rivelo in anticipo il vincitore”

GF Vip, colpo di scena in queste ore: un noto personaggio televisivo ha rivelato in diretta il nome del possibile vincitore d questa edizione.

E’, senza ombra di dubbio, uno dei programmi televisivi più amati in Italia e anche quest’anno il Grande Fratello Vip sta regalando grandissime emozioni e continui colpi di scena. Il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo ed Antonella Elia riescono a sorprendere sempre tutti e, proprio per questi ed altri motivi, il programma in onda su Canale 5 sta riscuotendo un buonissimo successo. Merito anche degli inquilini della casa più spiata d’Italia, visto che ce n’è davvero per tutti i gusti.

GF Vip, colpo di scena: annuncio davvero sorprendente

Ormai tutti si chiedono la stessa cosa: chi vincerà questa edizione del Grande Fratello Vip? Francesco Facchinetti ha una idea ben precisa e prova a spiegarlo a tutti nel corso del format ‘Casa Chi’: “Dayane Mello è una delle grandi favorite secondo me per il successo finale, visto che ha una storia molto forte alle spalle e potrebbe finalmente riscattarsi dopo tante delusioni. Attenzione, però, anche a Tommaso Zorzi che è colorato, istrionico e glam”. Alla fine chi la spunterà?